Hendel, one man show. Solo, ma ‘Niente panico‘

Il comico e cabarettista Paolo Hendel sarà il protagonista del secondo appuntamento con la stagione di prosa all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari, in programma sabato (13 gennaio) alle 21. Il cartellone 2023/24 è stato realizzato, per il terzo anno consecutivo, dal Comune con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo.

L’attore porterà a Porcari “Niente panico!“, monologo scritto a quattro mani insieme a Marco Vicari con la regia di Gioele Dix. L’ultimo lavoro dell’artista fiorentino è un viaggio esilarante tra paure pubbliche e private, per raccontare una contemporaneità che, per la prima volta, mette in dubbio la sopravvivenza della specie umana sul pianeta Terra. La risata diventa così un antidoto alla fragilità, tra pandemie e la rinnovata minaccia della terza guerra mondiale. Una produzione Agidi che debutta nei teatri italiani proprio nel corso di questa stagione. Hendel, che ha esordito in teatro con David Riondino, ha incontrato il suo successo più grande sul piccolo schermo dal 1996, quando la Gialappa’s Band lo ha ingaggiato come comico per la trasmissione Mai dire gol.

A conquistare gli italiani è il personaggio di Carcarlo Pravettoni, popolarissimo imprenditore privo di scrupoli costruito sulla falsariga degli uomini d’affari degli Anni Novanta: un concentrato di malsano egoismo che mette il dito nella piaga italiana della mala politica. Paolo Hendel è di Firenze. La sua carriera da cabarettista è iniziata all’età di 30 anni, molto prima della laurea in Lettere che conseguirà all’età di 44 anni; dalla metà degli anni Settanta è conosciuto per la realizzazione di spettacoli teatrali, tra i quali Via Antonio Pigafetta, navigatore, risalente al 1981, mentre i primi passi nel mondo del cinema risalgono all’inizio degli anni Ottanta. Durante questo periodo collabora appunto con il cantante e attore fiorentino David Riondino, che avrebbe riscosso successivamente molto successo grazie alle sue numerose partecipazioni al Maurizio Costanzo Show.

Oggi e domani dalle 16.30 alle 18.30 la biglietteria dell’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara sarà aperta per la prevendita dei biglietti (intero 15 euro, ridotto 12 o 8 euro) per assistere a Niente panico!. Rimane in corso l’iniziativa del ‘biglietto sospeso’ per regalare una serata in platea a chi vive un momento di difficoltà. I biglietti potranno essere acquistati anche in teatro la sera stessa dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni 3206320032 - 3391513338, email: [email protected].