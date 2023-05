Hellumination di Avanzinelli e Caselli al Film Festival di Berlino

Hellumination di Gabriele Avanzinelli e Gianmarco Caselli è una delle opere selezionate al film festival di Berlino artspring berlin Kunstfestival che giunge quest’anno alla settima edizione, pensata appositamente per il Festival e di cui Avanzinelli ha realizzato il video e Caselli composto la musica. “Hellumination è inseguimento umano senza meta – spiegano Avanzinelli e Caselli – ripetitivo, anonimo, fine a se stesso. Niente accade, luce infernale, noia. Il nulla si contorce e comincia a svuotarsi di ogni aspetto umano: un nauseante calice di cristallo ricoperto di velluto rosa. Rimane solo il sole, unica presenza nell’aria densa di una silenziosa esplosione”.

Il video riproduce anonimi passanti che trascinano le loro vite lungo i marciapiedi in giornate e atti sempre uguali a se stessi: una dimensione sottolineata dalla musica per pianoforte contraddistinta da una melodia che si snoda su una nota ribattuta e ansimi e gemiti. Flash di sole improvvisi nel video, fermo immagine e una base ritmica mista a impulsi elettronici interrompono questa dimensione spazio temporale per scardinarne le regole e aprire a una nuova coscienza del sé.

La sezione di quest’anno dedicata alla video art si chiama artspring Film 2023 | hell. “Il tema di quest’anno - spiega Antje Materna, curatrice del festival è: “hell“, termine che in tedesco significa “luminoso” e in inglese

“inferno”. Hellumination verrà proiettato lunedì 22 maggio 2023 alle ore 18 nel cinema del centro culturale Brotfabrik, nella prima delle tre giornate di proiezioni dal 22 al 24 maggio per un totale di quattordici contributi artistici.

Tutte le proiezioni sono accompagnate da successivi dibattiti dal vivo con i registi e altri ospiti.