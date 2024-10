Haydn, Liszt e Beethoven . Al piano Pietro de Maria

Sarà il pianista Pietro De Maria ad aprire la parte autunnale dei concerti dell’AML. De Maria si esibirà domani alle 17:30 all’auditorium del “Boccherini” con un programma intenso e raffinato con pagine di Haydn, Liszt e Beethoven. Il concerto si aprirà con la straordinaria (e nel complesso poco eseguita) Sonata in mi minore Hob.XVI:34 (n. 53) di Franz Josef Haydn, composizione raffinatissima, scritta pensando all’intrattenimento di corte, non all’esibizione di un virtuosismo spettacolare.

Si prosegue con Franz Liszt di cui sarà possibile ascoltare le Soirées de Vienne, nove valzer-capriccio che rievocano l’atmosfera della Vienna schubertiana, e Tre Lieder di Schubert trascritti per pianoforte solo. Infine, sarà la volta di Ludwig van Beethoven con la Sonata in Do minore op. 111, l’ultima composta dal musicista, pagina dalla enorme difficoltà tecnica, scritta come altri brani di quel periodo non pensando al piacere del pubblico ma per essere eseguita per la lettura e per la meditazione privata. Il concerto di De Maria è incluso nell’abbonamento alla Stagione e sostituisce quello inizialmente previsto per il 13 ottobre con la Polifonica Lucchese, che sarà riprogrammato in data da destinarsi.

Solista pluripremiato – dal Premio della Critica al Concorso Čajkovskij di Mosca nel 1990, al Primo Premio al Concorso Dino Ciani di Milano (1990), al Géza Anda di Zurigo (1994) al Premio Mendelssohn di Amburgo (1997) – e Accademico di Santa Cecilia, Pietro De Maria spazia da Bach a Ligeti ed è il primo pianista italiano ad aver eseguito pubblicamente l’integrale delle opere di Chopin in sei concerti. De Maria insegna al Mozarteum di Salisburgo e all’Accademia di Musica di Pinerolo. Il biglietto costa 12 euro (intero); il ridotto 8 (riservato ai soci AML, agli enti convenzionati e ai gruppi di almeno 5 persone); i ragazzi under 14 entrano con 2 euro. Da quest’anno i biglietti sono acquistabili anche online sulla piattaforma Vivaticket. La biglietteria sarà allestita anche al Conservatorio “Boccherini” e aprirà un’ora prima di ogni concerto, alle 16.30.

La Stagione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Lucca e con il patrocinio della Provincia di Lucca. Sostengono la stagione Acqua Silva, Akeron, AKC, Cartografica Galeotti, Farmacia Novelli, Fabio Francesconi Srl, Studio Legale G.O.D., Guidi Gino Spa, I gelati di Piero, Intesa Sanpaolo, Gruppo Esedra, Lucar TM – Concessionario Toyota, Assicurazioni Generali (Lucca), Toscotec, Unicoop Firenze.