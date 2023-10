Hashish e cocaina nascoste in un bivacco

Cocaina e hashish nella zona delle Cerbaie ritrovate dai carabinieri, in un’area situata nei boschi che confina tra i territori Fucecchio e di Altopascio. I militari, nell’ambito del contrasto ai reati contro la persona ed in materia di stupefacenti, in due distinte occasioni, hanno trovato, nei pressi di un bivacco in via Pesciatina, 20 grammi di hashish e 31 di cocaina. Successivamente, in via delle Pinete a Galleno, (che si interseca con il territorio altopascese) in una cavità di un albero era nascosta una busta in cellophane contenente 16 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre un chilogrammo. Tutta la droga ritrovata è stata posta sotto sequestro. A breve distanza, tra l’altro, nei giorni scorsi due spacciatori si sono accoltellati per quello che potrebbe essere stato un regolamento di conti. I due hanno avuto un diverbio assai acceso, poi degenerato in una lite con calci e pugni, prima che spuntassero fuori le cosiddette armi bianche. L’episodio si è verificato tra via Lama a Lucca e via del Prato, non distante da abitazioni e da attività produttive. Da tempo i residenti e i commercianti di località Ferretto protestano per situazioni sempre borderline. Feriti lievemente, per fortuna, sono stati soccorsi e non sono in pericolo di vita.

Nel frattempo proseguono i controlli periodici da parte delle forze dell’ordine per arginare il fenomeno. I risultati ci sono stati, con diversi interventi che ha ridotto lo spaccio. Solo ad Altopascio in due mesi almeno tre operazioni antidroga coronate da successo.

La più eclatante i 110 chilogrammi di sostanze stupefacenti ritrovate nella bauliera di un giovane a Spianate

Ma.Ste.