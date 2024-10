Halloween, trenta candeline. Borgo pronto all’invasione horror

Mentre si avvicina il trentesimo anniversario di Halloween a Borgo a Mozzano si sta già lavorando alacremente per questo tradizionale appuntamento con l’horror che si svolgerà alla fatidica data del 31 ottobre. Per l’evento, che compie 30 anni, è stato infatti già quasi completato il programma dell’edizione 2024 che segna un traguardo importante per la più grande festa di Halloween, ad ingresso gratuito, d’Italia, promossa come sempre dall’amministrazione comunale.

Un vero e proprio tunnel dell’orrore all’aperto, curato dall’associazione BEA, che accoglierà grandi e piccini. Uno degli appuntamenti più attesi di tutta la manifestazione. Fin dal pomeriggio le vie del centro saranno animate da personaggi, figuranti, laboratori e spettacoli per i più piccoli, ma anche per giovani e meno giovani. Invaderanno il Borgo creature spaventose, come fantasmi, streghe e stregoni, saltimbanchi e anche quest’anno torneranno, infatti, i Krampus, terrificanti demoni che si aggirano per la città alla ricerca di bambini cattivi, mentre per la prima volta a Borgo a Mozzano arriva la tribute band ufficiale europea di Marilyn Manson, I "Godamn Superstar".

Molte altre le iniziative che contorneranno la festa: i Fuochi Fatui, con la magia del fuoco, il Museo mobile della Tortura e uno spettacolo pirotecnico del tutto nuovo che accompagnerà l’anima di Lucida Mansi al suo appuntamento con Lucifero. Un avvenimento costante nei trent’anni della festa: l’ambiziosa e vanitosa nobildonna lucchese che, come narra la leggenda, aveva contratto un patto con Belzebù, vendendogli la sua anima in cambio di altri vent’anni di giovinezza.

E nella notte di Ognissanti il Demonio si presenterà a riscuotere quel pegno e l’anima della scellerata nobildonna, processata e condannata, sarà gettata agli inferi dal maestoso Ponte del Diavolo, con l’ira di Lucifero che esploderà nei fuochi che illumineranno a giorno la notte. Il programma può essere consultato sulla pagina Facebook e Instagram: Halloween Borgo a Mozzano.

Marco Nicoli