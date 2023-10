Halloween, due giorni senza scuola. Ecco il piano per sosta, viabilità, sicurezza e assistenza sanitaria

Halloween Borgo a Mozzano, ci siamo. Il Comune ha emanato alcune ordinanze che renderanno più vivibile e sicura la manifestazione. Come primo provvedimento il sindaco Adreuccetti ha deciso la chiusura delle scuole comunali di ogni ordine e grado nei giorni di lunedì 30 e martedì 31 ottobre. L’organizzazione logistica della sicurezza è curata dal comandante della polizia municipale, Marco Martini: "Ogni dettaglio - spiega - deve essere curato e preso in considerazione, a partire dalle disposizioni di sicurezza, indispensabili per far vivere una festa serena a tutti. Halloween Borgo a Mozzano è di tutti e tutti devono sentirsi rassicurati e sicuri. I disagi saranno ridotti al minimo".

Parcheggi. Saranno tre le aree dove sarà possibile lasciare l’auto e raggiungere il centro con la navetta (costo di 2 euro andata e ritorno). Il servizio sarà attivo dalle 17 all’1 di notte. I parcheggi saranno a Diecimo, nell’area di atterraggio dei parapendii, Socciglia, in prossimità dell’Hotel Milano e a Chifenti, in zona JoJo. Modifiche alla viabilità. Intorno alle 23 – in coincidenza con lo spettacolo pirotecnico – sarà temporaneamente sospesa la viabilità sulla SP Lodovica in direzione Garfagnana in prossimità del Ponte del Diavolo. Sulla SS 12 del Brennero nel tratto tra Ponte Pari e Chifenti, dalle 18 alle 24, la circolazione sarà a senso unico con direzione consentita verso Chifenti. Sicurezza. Per garantire la sicurezza e la serenità di tutti i partecipanti alla festa sarà vietata la somministrazione di alcolici dopo le 24 del 31 ottobre, sia all’interno della manifestazione che in un raggio di 100 metri dal perimetro della stessa. Assistenza sanitaria. Nel centro storico di Borgo a Mozzano, durante la manifestazione, saranno presenti tre ambulanze: una alla Misericordia di Borgo a Mozzano, una in piazza Garibaldi e una in viale Italia. Saranno inoltre presenti due squadre di soccorso munite di DAE.

Marco Nicoli