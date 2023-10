Halloween Celebration. Villa Reale “da incubo“. Presentato il programma

Atmosfere magiche, luci, colori, in una location che esalta le ombre dell’autunno. Villa Reale di Marlia è perfetta per Halloween Celebration 2023. Il programma dell’evento, che andrà in scena dalle 17 del pomeriggio del 31 ottobre fino a tarda notte, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa presso la storica dimora, alla presenza degli assessori al turismo di Lucca e Capannori, rispettivamente Remo Santini e Lucia Micheli, del sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, di Stefano Nannizzi (direttore artistico e ideatore del format Halloween Celebration), di Michela Fovanna (in rappresentanza di Villa Reale) e di Andrea Gervasi (responsabile Comunicazione&Marketing di Loga Studio).

Prevsiti oltre duecento artisti, concerti, circus land, dance parade, carnival games, freak show, rievocazioni, street art, typical food, bizarre market, fire show, dance macabre, e il 3 e 4 novembre con Misterica, un percorso horror interattivo su doppia serata con oltre cento attori della durata di circa 50 minuti, con una nuova storia ed un nuovo incredibile percorso che si snoderà tra i giardini, gli edifici ed il parco inscenando un affascinante viaggio nel soprannaturale tra anime, ombre e misteri del tempo.

Programma di Villa Reale su: https:villarealedimarlia.iteventi Programma completo di Halloween Celebration su: www.halloweencelebration.it Prevendita obbligatoria su circuito Ciaotickets: https:www.ciaotickets.comitbigliettihalloween-celebration-carnival?r=VR (i biglietti sul posto saranno acquistabili solo in caso di disponibilità residua e a prezzo maggiorato.

Prevista per i più piccoli: una caccia al tesoro piena di misteri e sfide che condurrà i bambini alla scoperta degli angoli più infestati dei giardini, il 28 e 29 ottobre e il 4 e 5 novembre. Villa reale aprirà le sue porte alle famiglie nel weekend precedente e in quello successivo ad Halloween (28 e 29 ottobre, 4 e 5 novembre) con una caccia al tesoro piena di misteri e sfide, che vi farà addentrare negli angoli più infestati dei giardini.

L’evento, che quest’anno giunge alla sua quarta edizione, è dedicato ai più piccoli, con le tradizionali zucche e zone a tema Halloween a fare da cornice. Le famiglie potranno andare alla ricerca del tesoro insieme agli amici in autonomia seguendo la mappa: una volta trovati tutti gli indizi, la sfida sarà riuscire ad avere il coraggio di raggiungere il baule del tesoro. Due week end da non perdere, così come la festa del 31 ottobre.

