Halloween Celebration . Il manifesto è di Federighi

Francesco “Frank” Federighi a Lucca lo conoscono tutti: nato nel 1973, è il famoso vignettista e caricaturista dei quotidiani Libero e Il Fatto Quotidiano, vincitore di numerosi premi del settore, anche prestigiosi, come il Caricature Syria o il World Humor Awards. Artista e pittore, collaboratore in passato anche di altre prestigiose riviste come L’Espresso e TV Sorrisi e Canzoni, Federighi ha realizzato il manifesto di Halloween Celebration 2024, il format fantasy-horror nato dalla mente di Stefano Nannizzi Petrolio che raggiunge quest’anno la sua trentesima edizione.

Il manifesto del trentennale mostra una caricatura dell’inquietante figura di Hanky the Clown, simbolo di Halloween Celebration, che tiene in mano la torta di compleanno con 30 candeline rappresentate da altrettante zucche di Halloween, mentre dalla torta si erge, sulla sinistra, il fantasma di Lucida, figura tetra della lucchesia che si ispira alla leggenda di Lucida Mansi.

Apertasi da qualche anno all’intera provincia, Halloween Celebration, la prima e la più grande Halloween Fest d’Italia, presenta anche quest’anno un programma ricco, con un’offerta aperta ad ogni tipo di pubblico, attraverso eventi che si svolgeranno per alcuni mesi e non più solo nella settimana di Halloween, grazie anche ai patrocini di Regione Toscana, Provincia di Lucca, comuni di Lucca, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Bagni di Lucca, Barga, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Montecarlo, Porcari e Viareggio, e delle partnership con Lucca Comics&Game, Lucca Crea e Villa Reale di Marlia.