Halloween Borgo a Mozzano. Ecco le prime anticipazioni: "Grande impegno di tutti"

Halloween: trent’anni di horror ad ingresso libero! A Borgo a Mozzano, chiarita la questione controversa con Halloween Celebration, si stanno già predisponendo i preparativi per la Festa di Halloween, 29^ edizione, che i terrà sabato 31 ottobre prossimo. Quella di quest’anno è un’edizione ricca di novità. Prima tra tutte il cambio del nome: l’evento si chiamerà "Halloween Borgo a Mozzano", poiché l’amministrazione ha deciso di non rinnovare il rapporto di collaborazione con il vecchio format Halloween Celebration. L’edizione di quest’anno sarà infatti realizzata con la collaborazione di Armando Fancelli per la parte amministrativa, del comandante Marco Martini e del suo ufficio in qualità di tecnici e dell’associazione BEA (Borgo espressione artistica).

"Negli anni abbiamo assistito alla nascita di appuntamenti e iniziative che tentano di replicare la magia di Halloween a Borgo - ricorda il sindaco Patrizio Andreuccetti - ma non sono paragonabili a ciò che ogni anno, da quasi trent’anni, avviene nel nostro paese a ingresso, ci teniamo a ribadirlo, completamente gratuito. Uno sforzo che unisce tutte le anime del comune: dagli amministratori ai dipendenti comunali, all’associazione Borgo Espressione Artistica ai commercianti, con l’indispensabile aiuto e sostegno dei cittadini". Ecco le prime anticipazioni del programma: a Borgo a Mozzano fin dal pomeriggio arriveranno i Krampus, i terrificanti diavoli che nell’area alpina accompagnano San Nicola con il compito di portare via i bambini cattivi. Nelle vie del centro sarà anche possibile vivere vere e proprie scene horror ricreate negli spazi e nelle case del borgo, fuori dal famigerato tunnel del Terrore.

Marco Nicoli