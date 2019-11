Borgo a mozzano (Lucca), 1 novembre 2019 - Entusiasmo, calore, musica, divertimento per tutti e per tutte le età. Tantissimi i giovani, che per una sera sono diventati diavoli, vampiri, zombi, fantasmi, streghe e stregoni, maghi e fattucchiere. Numerosi anche i bambini accompagnati dai genitori, che fin dal primo pomeriggio hanno occupato spazi e giochi a loro dedicati. Si è rinnovato così’, anche quest’anno, nonostante l’incertezza del tempo, il successo della Festa di Halloween più grande d’Italia, a Borgo a Mozzano, alla sua 26esima edizione, che ha richiamato migliaia di persone lungo tutto il centro storico, nelle vie e nelle piazze, fino al Ponte del Diavolo.

Marco Nicoli

