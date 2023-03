"Ha lasciato un segno indelebile" Aula aperta intitolata a Franca Lena

Semplice, ma toccante cerimonia al plesso della scuola primaria di Fornoli dove è stata intitolata alla maestra Franca Lena la seconda aula aperta dell’Istituto Comprensivo del comune di Bagni di Lucca, nell’area del giardino di Livia. Ideatore e curatore del progetto Gilberto Malerbi, nell’ambito de "Il luogo dei Ragazzi", con la collaborazione della dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo e, in particolare, con gli alunni e grazie anche al contributo della Fondazione Crl.

Hanno presenziato alla cerimonia la vicepreside Annamaria Bosco, l’assessore Priscilla Valentino, i parenti stretti, molti alunni, genitori e cittadini di Fornoli e tante colleghe della maestra scomparsa, fra cui alcune insegnanti già in pensione e l’ex dirigente scolastica Carla Reggiannini. Gilberto Malerbi ha osservato come l’aula aperta sia completamente inserita nella natura, presentando, in memoria di Franca Lena, la piantina di Quercia Palustre, che sta germogliando da un ramo recuperato dall’albero abbattuto per sbaglio durante la costruzione della palestra. La maestra Dalida Antonini ha sottolineato l’impegno profuso dai ragazzi nella realizzazione del progetto, che ha anche un aspetto culturale educativo, di cui, ha detto "Franca sarebbe felice ed orgogliosa". Franca Lena, infatti, ha ben rappresentato la figura dell’educatore scolastico, guadagnandosi la stima di tutti ed anche l’affetto dei suoi alunni.

L’assessore Priscilla Valentino, in rappresentanza del sindaco e del Comune, si è complimentata per la realizzazione dell’opera dell’aula aperta, "dove - ha detto - gli alunni imparano prima di tutto a conoscere e rispettare la natura. Giusto dedicarla alla maestra Lena". Le colleghe insegnanti hanno ricordato la maestra scomparsa con una nota toccante: "Franca ha lasciato un segno indelebile nelle menti e nei cuori di chi ha avuto il privilegio di incontrarla e conoscerne la profonda competenza e lo squisito spirito critico".

Marco Nicoli