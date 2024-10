Gusto in sicurezza. Dove mangiare i funghi

Dove mangiare i funghi in totale sicurezza? La risposta è certa. Nei ristoranti della Valle del Serchio, con menù preparati per l’occasione da sabato 5 a sabato 19 ottobre. Torna, infatti, l’iniziativa promossa da Confcommercio Lucca & Massa Carrara all’interno dei progetti di Vetrina Toscana per i ristoratori della Garfagnana dedicata al fungo, uno dei prodotti principi della stagione. "L’autunno è una delle stagioni migliori per visitare la Garfagnana – dice il vicepresidente provinciale della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), Gianni Dini –. Il fungo come la castagna sono prodotti che richiamano molte persone nelle nostre zone per il piacere di cercare, di raccoglier e di degustare il prodotto nei nostri piatti". Sono venti le attività che hanno aderito all’iniziativa. Questi gli aderenti suddivisi per Comune. Barga: Ristorante Giro di Boa, via Borgo, 1, tel. 328-2122012. Camporgiano: Ristorante La Quercia, via Garibaldi, 3 tel. 333-3697090. Careggine: Ristorante La Ceragetta - Via Ceragetta, 5 tel. 0583- 667004; L’Osteria dell’Isola – Isola Santa, tel. 334-9739354.

Castelnuovo: Al Teatro - via Roma, 29 tel. 349-5295380; Ariosteria - Via Giuseppe Garibaldi, 1A tel. 340- 3239939; Osteria Vecchio Mulino - Via Vittorio Emanuele, 12 tel. 0583-62192; Ristorante Il Baretto - Via Farini, 5 tel. 350-0852832; Ristorante La Rocca - Via Giacomo Puccini, 28 tel. 346- 3079590; Trattoria Bonini - Monteperpoli tel. 0583-639425; Ristorante Eleo’s – via Pascoli, 1 tel. 376-0918430. Castiglione: Ristorante Il Casone - Passo delle Radici, 5 tel. 0583-649028; Ristorante Il Castello tel. 335-5477619; La Taverna di Monica e Silvano, via Marconi,2, tel. 349-4905495. Pieve Fosciana: Locanda Belvedere - Via S. Rocco, 8 Sillico tel. 0583-66173. San Romano: Osteria Le Verrucole - Via dell’Alpe, 6 Verrucole tel. 333-9406560.

Sillano-Giuncugnano: Il Grillo Azienda Agricola - Via Ten. Silvio Iori, 2 Giuncugnano tel. 0583- 1805603. Vagli Sotto: Ristorante Good Evening - Via Marconi, 11 tel. 329-3342049. Villa Collemandina: Rifugio Isera - Parco dell’Orecchiella tel. 333-6431313. Sottobosco – via della Madonna, 21 Corfino, tel. 333-2076564.