"Guazzelli, un esempio". Cerimonia in ricordo del maresciallo ucciso dalla mafia 33 anni fa

Via Maresciallo Giuliano Guazzelli, 2. Questa è la strada dove sorge il plesso scolastico di Gallicano e dove ieri mattina si è svolta una partecipata e commovente cerimonia in onore dell’illustre concittadino al quale è intitolata la stessa via, nel 33esimo anniversario dalla sua scomparsa. Maresciallo Maggiore dei carabinieri, Guazzelli fu brutalmente ucciso in un agguato mafioso il 4 aprile del 1992 mentre transitava sul Ponte Morandi di Agrigento. Qui, aveva continuato a prestare il suo prezioso servizio come straordinario investigatore, malgrado avesse già raggiunto l’età della pensione, animato dal quel forte senso dello Stato e spirito di sacrificio che lo aveva contraddistinto per tutta la sua vita.

"Ringraziamo innanzitutto l’arma dei carabinieri, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Arturo Sessa, il comandante della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, maggiore Biagio Oddo e la guida della nostra stazione locale, maresciallo Tiziano Pennacchi, per il grande impegno, il perfetto coordinamento e la collaborazione decisiva che hanno prestato nell’organizzazione di questa giornata che ci apprestiamo a vivere insieme - ha esordito il sindaco David Saisi nell’aprire la mattinata di memoria condivisa -. "Per noi gallicanesi Giuliano Guazzelli è un eroe e vedere quanti sforzi e solennità siano stati messi in campo per onorarlo ci fa capire una volta di più quanto sia potente e condiviso l’apprezzamento per questo servitore dello Stato, medaglia d’oro al valor civile alla memoria".

I ringraziamenti si sono poi estesi ai tanti presenti, tra i quali il prefetto di Lucca Giusi Scaduto, il comandante della tenenza di Castelnuovo Garfagnana della guardia di finanza luogotenente Francesco Spano, i primi cittadini di diversi comuni della Valle con in testa la presidente dll’Unione Comuni della Garfagnana, Raffaella Mariani, i rappresentanti dell’associazione libera di Lucca ’Giuliano Guazzelli’, i membri dell’associazione nazionale dei carabinieri in congedo e, non ultimi, i tanti ragazzi dell’istituto comprensivo di Gallicano con le loro insegnanti e la dirigente scolastica Rossella Cinque, i familiari e il figlio Riccardo Guazzelli.

Fiorella Corti