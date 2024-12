Gualtiero Passani, natura morta e still life

Oggi alle 17,30, nell’auditorium della Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, si presenta il libro del critico d’arte Lorenzo Pacini “Gualtiero Passani - Natura Morta - Still Life”. L’ingresso è libero. Il libro ha 350 pagine con testo è proposto sia in italiano che in inglese, arricchito da foto. Una parte consistente del volume è dedicata a quella che è stata la raffigurazione e l’evoluzione dell’oggetto inanimato dall’Antico Egitto fino ai giorni nostri, prendendo in considerazione il ruolo che ha avuto nei secoli questa branca della pittura, determinante e imprescindibile per la stessa Storia dell’Arte. In questo libro si è voluto contestualizzare il modo originale che ha avuto Gualtiero Passani di trattare e dipingere la “Natura Morta” e l’importante ruolo che ha avuto la sua presenza nel mondo dell’arte anche a livello internazionale. Il suo orientamento artistico (fortemente Espressionista), ha dato a questa forma d’arte una valenza descrittiva più intensa rispetto ad altri artisti, con punte di innovazione che hanno dello sbalorditivo e nel libro sono rappresentate sue opere, che vanno dal 1956 al 2016. Gualtiero Passani ha fatto della Natura Morta uno specchio, dove riflettere nel modo più convincente: stati d’animo, emozioni e momenti di vita. Alla stesura del libro edito dal Centro Studi d’Arte Lorenzo Pacini con sede in via Santa Croce 101 a Lucca hanno collaborato: Nicola Sirugo, Rosangela Sereni, Lydia Passani e Beatrice Pacini.