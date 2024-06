Gruppo Esedra, le auto storiche pronte per la grande corsa

Le macchine storiche del Gruppo Esedra Leading Education pronte per la 1000 Miglia 2024. L’incontro tra gli studenti e il fascino delle macchine d’epoca. Lo scorso giovedì mattina, nella palestra del Campus Bilingue di Lucca, si è svolta la presentazione delle macchine storiche sponsorizzate dal Gruppo Esedra Leading Education, che parteciperanno alla 1000 Miglia 2024.

La corsa, in programma dall’11 al 15 giugno, partirà da Brescia e arriverà e attraverserà Lucca il 12 e 13 giugno. L’evento ha coinvolto gli alunni della English Primary School, della Scuola Media Internazionale, del Liceo Internazionale Quadriennale e del Liceo Linguistico Byron. Tra i presenti, Aldo Casali, presidente del Gruppo Esedra Leading Education, ed Eimear Marnell, direttrice delle Scuole Bilingue di Lucca. Gigli, pilota del team del Gruppo Esedra Leading Education, ha illustrato agli studenti la storia della 1000 Miglia, raccontando come la corsa sia stata interrotta durante la Seconda Guerra Mondiale e come, dopo un grave incidente, sia diventata un evento amatoriale non competitivo, volto a far conoscere le bellezze dell’Italia.

Durante la corsa, Gigli sarà affiancato da Andrea Casali, presidente di Scudo srl e delle Farmacie Comunali di Lucca, in qualità di copilota. L’incontro è stata un’occasione per gli studenti di ammirare da vicino le macchine storiche e di apprezzare il fascino delle auto d’epoca. Un’opportunità unica di accedere al fascino della storia, sentire gli aneddoti e vedere le auto sotto i propri occhi. Il passaggio della 1000 Miglia in città resta un evento capace di attrarre l’attenzione non solo di appassionati, ma anche di giovani curiosi.

Re. Graz.