“Grazie per aver fatto nel nome di Lucca“

“Questa cinquantunesima edizione del Premio – sono le parole di Ilaria Del Bianco, presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo – ribadisce il nostro impegno a valorizzare e testimoniare le esperienze di vita e i risultati che i nostri conterranei all’estero hanno saputo raggiungere, e a ringraziarli per averlo fatto anche in nome di Lucca. L’associazione è nata anche e soprattutto per mantenere i legami tra la comunità locale e i lucchesi che risiedono oltre i confini della provincia ed anche per questo, questo anno speciale dedicato al Turismo delle Radici, l’associazione si è impegnata a ricordare il made in Lucca che ha segnato la storia anche economica della nostra tradizione locale“.