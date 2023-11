Grazie casse di espansione. Hanno evitato il peggio

C’è chi investirà per averle di qui ai prossimi anni, come Porcari e chi le ha già e le sfrutta. Il Comune di Altopascio ringrazia le casse di espansione del quartiere Valico che hanno evitato guai peggiori durante i giorni di pioggia intensa della scorsa settimana. Anzi, diciamola tutta. Se l’intera area non è finita sott’acqua è grazie alle casse di espansione. Ma purtroppo c’è stato un problema di intasamento che insieme alla Misericordia di Altopascio è stato risolto, come spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio: "Siamo intervenuti, grazie al lavoro della nostra Arciconfraternita poiché nei giorni scorsi, con la grande pioggia, la cassa di espansione ha svolto il proprio compito, evitando di allagare le zone circostanti, ma si era ostruita e quindi c’era bisogno dell’intervento delle idrovore per liberarla.

Tra l’altro, grazie all’intervento del centro di Protezione Civile della Provincia, ne arriverà una ancora più grossa da Pomarance, in Provincia di Pisa, per ripristinare la situazione. Come si è visto è fondamentale che tutto funzioni se vogliamo evitare disagi grossi. Ringrazio tutti per l’impegno e per la collaborazione".

Nel frattempo può dirsi definitivamente conclusa l’altra emergenza, quella dell’energia elettrica, con diverse famiglie di alcune zone del territorio del Tau, ad esempio a Chimenti, località Poni, via del Maggino ed altre aree che per il vento erano rimaste al buio e purtroppo è stato così per giorni: "Sono terminati tutti gli interventi di ripristino dell’energia elettrica, dopo l’intenso lavoro dei tecnici presenti sul territorio – prosegue il primo cittadino - ringraziamo gli operatori Enel che sono stati a disposizione 24 ore al giorno, i referenti e i responsabili di zona con i quali ci siamo interfacciati in questi giorni, la Protezione civile provinciale, i volontari di quella comunale, l’ufficio tecnico di Altopascio, gli operai e la nostra polizia municipale: ancora una volta il gioco di squadra ha fatto la differenza". In corso il ripristino anche la pubblica illuminazione dove si era guastata. Sistemato, infine, un cavo Enel in via Firenze che era pericolosamente arrivato sino a terra e che avrebbe potuto provocare danni.

Massimo Stefanini