Grave incidente al rally. Auto perde pneumatico e colpisce giovane spettatore

E’ grave un ragazzo di 22 anni di Pescaglia, rimasto seriamente ferito ieri pomeriggio mentre assisteva al passaggio della prova speciale di Renaio, la PS 8, del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Il fatto è avvenuto verso le 15 di ieri mentre era in piena corsa la prova. Il giovane è stato colpito da una ruota dell’auto dell’equipaggio n. 49, la Peugeot 208 GT Line con a bordo il pilota Federico Gangi, assistito dal navigatore Andrea Ferrari. La ruota anteriore sinistra, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è staccata dalla vettura mentre era in corsa; e mentre l’auto finiva la sua corsa fuoristrada, la ruota è rimbalzata e volata via con velocità ed ha colpito a testa e torace il giovane che, stando alle prime ricostruzioni, si trovava con alcuni amici a debita distanza dal rally, in zona di sicurezza.

Sul luogo dell’incidente, un tornante, sospesa la prova è arrivata l’ambulanza con medico a bordo a servizio della corsa, l’ambulanza della Croce Verde di Ponte a Moriano, che ha prestato le prime cure del caso, immobilizzando il ferito. Il ragazzo ha riportato purtroppo un trauma toracico e trauma cranico ed è stato poi portato da Pegaso 3, in gravi condizioni, in codice rosso, all’ospedale di Cisanello di Pisa. Illesi i due occupanti della vettura, ovviamente sotto shock per quanto accaduto. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi, i Carabinieri di Castelnuovo. Ma non è stata questa l’unica disavventura durante il rally. Un anziano di Camporgiano, si è appoggiato ad una colonna di cemento che reggeva una rete, e la stessa gli è caduta addosso. Immediato l’arrivo dell’ambulanza di Castelnuovo, con l’anziano che ha riportato la frattura del femore ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso.

Luca Galeotti