Grandi risultati per le atlete lucchesi ai campionati italiani di Catania

Ottimi risultati per la società Acquario Altopascio ASD di pattinaggio a rotelle. Nel campionato italiano tenutosi a Catania, la veterana Gomathi Berti si è posizionata al sesto posto dopo il KO, ovvero gli scontri diretti a cui accedono i 16 migliori atleti della gara, mentre Isabel Grossi ha conquistato l’argento nella specialità speed. Buona performance anche per Maya Ricciarelli piazzatasi 13^ nel Classic Style e quinta nel doppio con Noara Brotini. Ottimi piazzamenti anche per la new entry Sveva Toschi nella categoria speed dove passa ai KO e arriva quinta nel free jump. Anche Rebecca Ammazzini ha fatto parlare di sé, arrivando 14^ nelle Battle e ammessa ai KO nella categoria roller cross dai quali però è uscita alla prima batteria a causa di una brutta caduta che non ha portato gravi conseguenze.

"È stata una gara impegnativa - commenta la presidente del team, Antonella Carpanese - dato l’alto livello degli atleti partecipanti, ma la nostra squadra si dimostrata ancora una volta all’altezza della situazione". Grande exploit anche per le gare internazionali: Gomathi Berti si è classificata quinta nella categoria speed della Hero Battle di Milano, così come Isabel Grossi, ancora in speed e ancora in quinta posizione nella Hero Battle di Riccione.

M.S.