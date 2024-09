Grandi protagonisti al “Differenti“. Presentata la stagione di prosa con spettacoli per tutti i gusti

Al via da venerdì 1 novembre la stagione teatrale 2024/25 al Teatro dei Differenti di Barga. Tra gli artisti protagonisti del programma che nasce, come sempre, dalla collaborazione fra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Chiara Francini, Nancy Brilli, Lodo Guenzi, Roberto Valerio, Edoardo Prati, Ninni Bruschetta, Giovanni Scifoni.

"La nuova stagione di prosa, frutto della collaborazione ormai consolidata con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, tocca diversi spunti di riflessione grazie a produzioni che vanno dai classici al contemporaneo - commenta la sindaca di Barga, Caterina Campani - . Penso a Goldoni, oggi più che mai attuale per la tematica del testo, fino a Edoardo Prati, allo spettacolo A Mirror e a Lodo Guenzi. Un cartellone che si apre più che mai all’oggi. Pensiamo così di essere riusciti anche quest’anno a incontrare i diversi gusti del nostro pubblico, anche quello più giovane che abbiamo sempre tenuto a coinvolgere portandolo a scoprire la grande importanza che il teatro rappresenta nella crescita di ognuno di noi".

"Il teatro è lo specchio dell’essere umano, è per questo che testi del passato restano di grande attualità e insegnamento anche per il presente - afferma la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti - . Nel cartellone proposto ai cittadini di Barga, che Fondazione Toscana Spettacolo ha realizzato e condiviso con l’amministrazione comunale, scopriamo infatti la forza del canto e del messaggio di San Francesco d’Assisi, mentre lo spietato ritratto fra commedia e dramma della società settecentesca raccontata da Carlo Goldoni, appare così simile per tanti aspetti a quello dei nostri giorni. Le più belle pagine della letteratura, da Lucrezio a Battiato, ci accompagnano, inoltre, attraverso l’eterno sentimento dell’amore. Il valore aggiunto di molti titoli è l’unione di più forme dello spettacolo dal vivo, fra recitazione, canto, musica e danza. Per questi e molti altri motivi, siamo convinti che la prossima stagione possa essere un’occasione culturale da non perdere per ogni tipo di pubblico".

Ad aprire la stagione, venerdì 1 novembre, alle 21 come per tutti gli spettacoli, sarà Giovanni Scifoni con "FRA’. San Francesco, la superstar del Medioevo", mentre sabato 23 novembre sul palco del Teatro dei Differenti arriva "Il Giuocatore" di Carlo Goldoni, con Alessandro Averone, Alvia Reale, Nicola Rignanese, Roberto Valerio, Mimosa Campironi, Massimo Grigò, Roberta Rosignoli e Luigi Tabita. La stagione prosegue, poi, venerdì 13 dicembre con Edoardo Prati che porta in scena "Cantami d’Amore" per la regia di Enrico Zacchei, mentre domenica 19 gennaio Nancy Brilli sarà sul palco del Differenti con "L’ebreo" di Gianni Clementi. In cartellone per venerdì 7 febbraio, Chiara Francini con il suo "Forte e Chiara".

Vista la qualità degli spettacoli proposti è attesa un’ottima risposta del pubblico, come avvenuto nella scorsa stagione, con la conferma di una media di spettatori per spettacolo pari a circa il 90% dei posti disponibili. Rinnovo vecchi abbonamenti fino al 15 ottobre e nuove tessere dal 17 al 23 ottobre.