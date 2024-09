Grande successo per "Motto della Vita" con 500 partecipanti

Ha riscosso successo l’iniziativa "Motto della Vita", a cui si è aggiunta "Disegniamo un logo Isi", promossa dal raggruppamento Donatori di Sangue Fratres della Garfagnana (in foto), presieduto da Mariani. Gli studenti delle scuole primarie, secondarie e superiori dovevano realizzare un logo e ideare un motto da accompagnare alla campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue. Iniziativa alla quale hanno contribuito in maniera determinante la dirigente scolastica Berchiolli e la professoressa Cossu. Ben 500 studenti hanno preso parte all’iniziativa. Dopo un attento esame della commissione i vincitori 2024 sono risultati Margherita Barsetti e Giulia Bonini dell’Itet "Luigi Campedelli" con il motto "La generosità ce l’hai nel sangue, dona anche tu!"; Camilla Marchi del Liceo scientifico "Galileo Galilei" con il motto "Per chi dona è una goccia, per chi riceve è la vita che dona la speranza!".

Anche Nicole Dini della Scuola Secondaria di Castiglione con il motto "Cuori da riempire … goccia a goccia"; Rayan Toni della Scuola Secondaria di Castelnuovo con il motto "Fai un gesto con onore, donando il sangue con amore!"; Edoardo Pedrini della Scuola Primaria di Sillano con il motto "Il sangue è vita, dona la vita con un gesto di amore"; Aurora Orsi della Scuola Primaria di Gorfigliano con il motto "Donare è come amare … serve a far sognare!".

Per quanto riguarda la valutazione del "Disegniamo un "Logo Isi", la giuria, formata dalle professoresse Aloisi, Pieroni e Marsini, ha indicato vincitore Omar Benoussi, studente del Liceo scientifico "Galileo Galilei". Nella commissione c’erano i capigruppo o delegati delle varie sezioni Fratres del territorio garfagnino.

I sei "Motti della Vita" vincitori saranno riportati su 1500 cartoline messe a disposizione nelle prossime settimane dei Gruppi per la chiamata alla donazione.

Dino Magistrelli