Grande sforzo per la viabilità

Tanti gli interventi in corso o programmati dalla Provincia anche in Mediavalle e Garfagnana, a comiciare da quello sulla Sp n. 2 Lodovica, soprattutto in località Rivangaio. Al Ponte sul Torrente Lima a Chifenti, tramite trasferimento di 770mila euro di fondi regionali, la Provincia ha potuto eseguire alcuni lavori in alveo finalizzati ad eliminare le problematiche relative al trasporto di fondo. Nel 2025 è previsto un intervento da 330mila euro. Ulteriori 330mila euro sono stanziati da Palazzo Ducale per il "Ponte Borgo Sala" che attraversa il fiume Serchio sulla S.R. 445 della Garfagnana, in prossimità di Piazza al Serchio. Ammonta a 500mila euro il finanziamento ministeriale messo in bilancio per la ristrutturazione del ponte sul torrente Pedogna sul vecchio tracciato della SP 32 di Pescaglia, a Diecimo (Borgo a Mozzano). Per la passerella Gallicano-Mologno sulla Sp n. 40 sono stati stanziati 500mila euro per interventi di messa in sicurezza. Per il ponte Vergai a Villa Collemandina è stato effettuato un intervento di restauro di tutte le superfici in calcestruzzo di archi e pilastri per 1,6 milioni di euro. Nel 2025 è previsto il completamento del restauro. Sulla strada n. 72 del Passo delle Radici, dove durante uno degli ultimi eventi meteo avversi si è verificato uno smottamento in località Terrarossa, sono stati eseguiti rilievi per poter inquadrare le problematiche del sito ed elaborare quindi il progetto necessario. Per le scuole, a Castelnuovo Garfagnana si sono conclusi i lavori per l’adeguamento dei servizi igienici dell’istituto Campedelli (90 mila euro fondi Pnrr); ma la Provincia è impegnata soprattutto a Barga dov’è in corso la ricostruzione dell’ampio edificio dell’Isi: 4 milioni di fondi Bei; affiancato dagli altri lavori per i nuovi laboratori di cucina dell’Istituto alberghiero "Pieroni" per ulteriori 4 milioni di euro di Pnrr.