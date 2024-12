Grande serata rock in memoria di “Piffe“

Dopo 6 anni dal successo e la commozione dell’ultima edizione del 2018 con ospite speciale Alberto Ferrari dei Verdena, torna il Memorial Piffe. La scena musicale lucchese e i suoi amici ricorderanno Emanuele Primierani (nella foto), musicista lucchese e padre di due figli, venuto a mancare il 29 settembre 2017 a Budapest dove si era fatto una famiglia.

L’evento, che si terrà al Prodotto Non Conforme a Lunata domenica 29 dicembre prevede un ricco programma all’insegna del rock che inizierà dalle 16 e si protrarrà sino a notte. Quest’anno un ospite speciale, senza dubbio il più importante fin ora ospitato. Arriverà a Lucca, direttamente da Budapest Dalia figlia di Emanuele, per onorare la memoria di suo padre. Dalia Primierani da qualche anno ha voluto seguire le orme di suo papà, andando a lezione di chitarra e portando così avanti la grande passione per la musica.

Sul palco, oltre a Dalia che si esibirà insieme a NIEL (progetto solista di Daniele Salsini organizzatore dell’evento e voce e chitarra degli Unnamed, band in cui suonava con Piffe) si alterneranno altri gruppi che in qualche modo hanno avuto a che fare, musicalmente parlando con Emanuele. Tra le band spiccano gli Acid Brains, Super Duo, Chriaama e FourFighters. L’ingresso sarà gratuito. Sarà possibile fare aperitivi e cenare. Info: [email protected]