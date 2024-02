"Grande rapporto di collaborazione tra avvocatura e magistratura"

Nel corso della visita della delegazione del Csm agli uffici giudiziari del tribunale di Lucca erano presenti agli avvocati, rappresentati dall’avvocato generale della Corte d’Appello di Firenze, Fabio Origlio e dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Lucca, Flaviano Dal Lago (in foto). Entrambi, nel corso dei loro interventi, si sono concentrati su di un aspetto molto significativo, ovvero la costante collaborazione tra avvocati e magistrati, particolarmente sereno e proficuo a Lucca.

"Oggi devo sottolineare il grande rapporto di collaborazione e rispetto che si è creato a Lucca tra avvocatura e magistratura, in cui si riconosce l’importanza reciproca del ruolo ricoperto. Auspico che su questo, Lucca possa essere un esempio per gli altri tribunali d’Italia - spiega durante il suo intervento Del Lago".

Un aspetto molto apprezzato e confermato anche dal Procuratore capo di Lucca, Domenico Manzione.

"Il sufficiente funzionare dell’ufficio lucchese, - aggiunge Manzione -, non posso negare che sia dovuto agli ottimi rapporti che ci sono tra me, come Procuratore della Repubblica, il tribunale e il consiglio dell’ordine rappresentato dall’avvocato Del Lago. C’è un vero rapporto di condivisione dei valori, che prescinde dal fatto che siamo o non siamo colleghi e non può che essere un vero fattore positivo".

