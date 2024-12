Grande festa per lo chef Carrara

Un centinaio di persone, soprattutto tanti bambini, hanno seguito, martedì 3 dicembre, l’incontro con il pasticcere Damiano Carrara alla biblioteca Agorà.

Un appuntamento natalizio organizzato dalla biblioteca civica all’insegna della dolcezza, dove i piccoli pasticceri hanno intervistato lo chef Carrara chiedendogli consigli per le loro ricette di dolci, biscotti e caramelle. In dono da lui hanno ricevuto una piccola ricetta su come preparare dei golosissimi frollini al cacao. Chef Carrara ha inoltre presentato il suo ultimo libro “Naturalmente. La mia pasticceria per tutti”. Ha anche firmato alcune copie per genitori e bambini presenti.

Il programma natalizio della biblioteca civica Agorà prosegue il 13 dicembre, nel pomeriggio alle 17, con lo spettacolo teatrale “Giac e il Natale dimenticato”, a cura della Fondazione Toscana Spettacolo. Un magico laboratorio, dedicato ai bambini dai 4 anni in su, si terrà invece nel pomeriggio del 18 dicembre. Venerdì 20 dicembre dalle 17 si gioca invece alla tombola con premi imperdibili.