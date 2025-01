Grande cordoglio delle istituzioni lucchesi ”Perdiamo una figura di riferimento“

Tante condoglianze per la morte prematura e inaspettata del presidente del cda di Sofidel, Edilio Stefani. Prima fra tutte quelle della Confindustria Toscana Nord che ieri, in occasione della presentazione del bilancio 2024, ha ricordato con i propri vertici la figura dell’imprenditore e dell’uomo: “Era un amico e un grande uomo di impresa, enorme il dolore per la sua scomparsa“, ha detto il presidente Daniele Matteini. A intervenire è il sindaco di Lucca Mario Pardini: "Apprendo dell’improvvisa scomparsa di Edilio Stefani, socio e presidente del Consiglio di amministrazione; era il figlio di Emi, fondatore con Giuseppe Lazzareschi della multinazionale al settimo posto come produttore mondiale e secondo in Europa nel settore del tissue. Con la sua morte il nostro territorio perde una figura di riferimento del mondo imprenditoriale. Alla famiglia vanno le mie sincere condoglianze".

Anche l’amministrazione comunale di Montecarlo si unisce al dolore per la grave perdita: "Il Comune – scrive il sindaco Marzia Bassini – si stringe intorno alla famiglia di Edilio Stefani, nostro concittadino visto che ha la residenza in via Poggio Baldini si trova a Montecarlo, perdiamo una persona che non solo è stato imprenditore di valore, ma anche impegnato nel sociale".

Sulla morte di Stefani interviene il presidente della Provincia Marcello Pierucci: "Lascia un vuoto enorme nella comunità imprenditoriale del nostro territorio perché a lui vanno riconosciuti l’impegno e la visione aperta che, insieme al Ceo Luigi Lazzareschi, hanno consentito a Sofidel, in questi ultimi anni, di espandersi in Italia e all’estero diventando una delle realtà più importanti a livello internazionale.

Alla Sofidel e alla famiglia Stefani le condoglianze anche da parte della nostra redazione.