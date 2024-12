Grande concerto. Suona la banda militare della CRI

Dopo il successo di critica e di pubblico ottenuto nel 2023, torna ad esibirsi al teatro dei Differenti la Banda del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa, appartenente al centro di Mobilitazione della Toscana, che si esibirà, in un concerto di gala aperto a tutti, sabato 11 gennaio 2025, alle ore 21. Il concerto è una delle iniziative organizzate per ricordare l’80° anniversario della Battaglia di Sommocolonia (26 dicembre 1944) che ha scritto una pagina tragicamente indelebile del tributo pagato dalla comunità alla guerra. L’evento è promosso dal Comune di Barga, dalla Croce Rossa Italiana del Comitato di Bagni di Lucca con il Nucleo Arruolamento e Attività Promozionali del Corpo Militare, ufficio di Bagni di Lucca. La Banda del Corpo Militare Volontario della C.R.I., è stata ricostituita in Firenze nel l’anno 2000 ed è erede delle tradizioni musicali del Corpo Bandistico Generale della Croce Rossa Italiana fondato nel 1871. Ha sede proprio a Firenze ed è chiamata per svolgere la sua attività istituzionale in ogni parte d’Italia per accompagnare cerimonie e manifestazioni e in generale per servizi istituzionali dell’Ente di particolare rilevanza anche per la capacità di saper rappresentare, attraverso la musica, una immagine del Corpo Militare della C.R.I. impegnato nell’ambito del sociale e degli aiuti umanitari. La formazione si è esibita sia in prestigiosi teatri e piazze italiane tra le quali il teatro Regio di Torino, il teatro dell’Opera di Sanremo, il PalaLottomatica, il Circo Massimo, piazza della Signoria, piazza del Campidoglio, piazza del Campo, piazza Unità D’Italia, Ospedale degli Incurabili Napoli, Marmolada e all’estero, avendo rappresentato le Forze Armate italiane al pellegrinaggio Militare a Lourdes. La banda conta prestigiose collaborazione con musicisti di fama internazionale, non ultimo Roby Facchinetti e, in passato, Narciso Parigi. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. L’ingresso è libero, ma è gradita una piccola offerta viste le finalità benefiche.

Luca Galeotti