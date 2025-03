Grande attesa per la due giorni dei Vini delle Coste al Real Collegio

Si avvicina l’appuntamento con Vini delle Coste: il 30 e 31 marzo, al Real Collegio, al via la manifestazione che porta a Lucca tanti vignaioli dei territori italiani affacciati sul mare. Dalle coste Tirreniche alle isole dell’arcipelago, dalla Liguria all’Adriatico, con le Marche e l’Abruzzo, i vini in degustazione saranno oltre 300, ognuno dei quali unico e ricco di storie da raccontare.

"Vini delle Coste – afferma l’ideatrice Alessandra Guidi – rappresenta un nuovo appuntamento che porta al Real Collegio i vini nati lungo le coste di tutta Italia. Sono tante le aziende che nel loro terroir godono dell’influenza del mare: centrale sarà la costa toscana, ma avremo anche la costa adriatica, le Marche, l’Emilia-Romagna e la Liguria".

Ma Vini delle Coste sarà anche un’occasione per nutrire la mente, con CondiMenti, ideato dallo chef Cristiano Tomei: un format dinamico, veri e propri dialoghi aperti ai visitatori che parteciperanno alla tavola dove cuochi, produttori e appassionati siederanno per confrontarsi su cosa sta accadendo nel mondo del vino e del cibo, ma anche come questi influiscano sulla società.

Si comincia domenica 30 marzo, con Marco Stabile, chef del ristorante “Ora d’Aria” di Firenze, ed Enrico Dandolo, direttore della Fondazione Gualtiero Marchesi. E ancora, Gian Francesco Cutelli e Cinzia Otri, premiati gelatai, Giuseppe Carrus, professore di psicologia sociale all’Università Roma Tre e giornalista degustatore per il Gambero Rosso, Antonio Galatà, nutrizionista, Massimo Giacon, fumettista e autore dell’immagine di Vini delle Coste; e i Fratelli Cinquini, scenografi e carristi di prima categoria del Carnevale di Viareggio. Lunedì 31, si continua con Cristian Torsiello, chef dell’Osteria Arbustico di Paestum, premiata con una Stella Michelin e con due talenti locali, Chiara Gambacorti e Elisabetta Gemignani de La Torre a Montecarlo.