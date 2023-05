Gran finale Slow Life, Slow Games La Asl e Lucca Crea premiano gli studenti contro la azzardopatia

Sono stati quasi 500 i bambini e i ragazzi che, ieri e sabato scorso, sono arrivati da tutta la Toscana al Polo Fiere di Lucca per le fasi finali dei tornei di "Slow life Slow Games – Gioca al ritmo giusto". Due mattinate di premiazione che segnano la conclusione del progetto, la più grande prevenzione dell’azzardopatia realizzata in Toscana che ha coinvolto scuole elementari, medie e superiori nella provincia di Lucca, Livorno, Pisa e Massa con l’obiettivo di diffondere nella nuova generazione la cultura del gioco sano, mirato alla socializzazione e basato sull’abilità, non sull’azzardo. Il progetto, sviluppato dall’Azienda Usl Toscana nord ovest, in collaborazione con Lucca Crea, oltre alle scuole ha coinvolto anche undici ospedali della Regione e diversi luoghi di lavoro.

Il progetto di sensibilizzazione ha preso il via tra i banchi di scuola dove, nelle varie classi, sono arrivati alcuni ludo-educatori appositamente preparati che, insieme al personale del Serd, hanno spiegato i valori del gioco sano ai piccoli ascoltatori. Gli studenti, giocando in gruppo ma anche a casa con i genitori, hanno iniziato ad immergersi nel mondo dei giochi, sempre guidati dal ludo-educatore, ponendo l’accento su temi come il caso, l’abilità, il fair play e il piacere di giocare divertendosi. Un gioco che però non esclude una sana competizione in quanto le classi, dal mese di marzo, si sono immerse in una e vera e propria sfida: quelle che hanno totalizzato un punteggio più alto sono arrivate alla fase finale del Polo Fiere, dove sono stati premiati i vincitori.

A consegnare i premi erano presenti, tra gli altri, il dottor Maurizio Varese, responsabile del progetto e direttore dell’Area Dipendenze Azienda USL Toscana nord ovest, Simona Testaferrata, assessore all’istruzione del Comune di Lucca, Nicola Lucchesi ed Emanuele Vietina, rispettivamente presidente e direttore di Lucca Crea. Ogni classe ha ricevuto in dono sette giochi: ai bambini delle scuole elementari sono stati donati giochi da tavola, ai ragazzi delle medie dei giochi di ruolo mentre i più grandi, gli studenti delle superiori, hanno messo in scena uno spettacolo teatrale sul tema del gioco sano. E dopo questo importante percorso formativo, alunni e insegnanti sono arrivati a Lucca dalle diverse province della Toscana coinvolte, c’è chi addirittura è arrivato dall’Isola D’Elba.

Ecco i vincitori, tra le scuole secondarie di primo grado abbiamo: classe 1° C della scuola Chelini fratel Arturo di Lucca (primo classificato), classe 1°M della scuola C. Cassola - Palazzi di Cecina (secondo classificato) e le classi 2°B e 3°B scuola Sandro Pertini - Porto Ferraio dell’Isola d’Elba (terze classificate). Mentre, tra le primarie sul podio abbiamo la classe 5°A dell’IC Porto Azzurro -Marconi di Rio Marina (primo classificato), la classe 4° della Primaria Bartolena di Livorno (secondo classificato) e la classe Classe 5G dell’IC Dante Alighieri - "Riotorto" di Piombino (terzo classificato).

Giulia Alberigi