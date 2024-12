Gran finale di 'Evoluzioni': Concerto di Natale al Real Collegio con Scheldhofen Ciardelli e Siculiana

Gran finale di “Evoluzioni”, la seconda parte di “Musica è metamorfosi”, rassegna musicale promossa da Animando dedicata a Franz Kafka nel centenario della sua morte: l’appuntamento è domenica 22 dicembre, alle 21 al Real Collegio, con il Concerto di Natale.

A chiudere il calendario musicale saranno Valentina Scheldhofen Ciardelli al contrabbasso e Alvaro Siculiana al pianoforte. Insieme, daranno vita a un vasto repertorio, spaziando dalle opere di Giovanni Bottesini e Giacomo Puccini alle melodie di Danny Elfman, della stessa Valentina Scheldhofen Ciardelli e Frank Zappa, proponendo anche brani tradizionali natalizi. Il costo dei biglietti è di 10 euro per i soci Animando, 15 euro per i non soci. Online 8 euro (soci Animando), 13 euro (non soci). È possibile acquistare i biglietti online sulla piattaforma oooh.events o direttamente sul posto prima dell’inizio dello spettacolo.

Valentina Scheldhofen Ciardelli. Musicista con formazione classica, inizialmente ha studiato pianoforte, ma a vent’anni si è innamorata del contrabbasso e ora esplora la scena musicale mondiale, desiderando allo stesso tempo stabilire una nuova virtuosità musicale sul suo contrabbasso. Trova questo strumento particolarmente versatile e unico. È particolarmente commossa dalla musica di Frank Zappa e ha trascritto la sua musica sin da quando aveva 11 anni, adattandola per il mondo classico. e fermamente che il XXI secolo sarà un Rinascimento per il contrabbasso e lo paragona all’era romantica, quando sono nati strumenti come il pianoforte, il violino o il violoncello. È docente di contrabbasso al Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra.

Alvaro Siculiana. Pianista nato a Parma nel 1988. Ha suonato in prestigiosi teatri come il Wigmore Hall e il Cadogan Hall di Londra, oltre alla storica Cappella Farnese di Bologna. Ha collaborato con società musicali di rilievo come l’Edinburgh Society of Musicians, il Cambridge University Musical Society e il Melrose Music Society. La sua formazione musicale è stata arricchita dai maestri Stefano Orioli e Simon Young. Alvaro ha conseguito il diploma in pianoforte presso il Conservatorio G. B. Martini di Bologna sotto la guida di Stefano Orioli e un master di perfezionamento con Simon Young presso il Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra. Oltre alla carriera solistica, Alvaro è un appassionato musicista da camera.