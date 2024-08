Gp Parco Alpi Apuane. Ottimi risultati

Bravi i biancoverdi del Gp Parco Alpi Apuane in pista e su strada. Ad Aosta, al meeting su pista di Saint Cristophe, tripletta biancoverde, con vittoria di Omar Bouamer (foto), secondo posto per Loic Proment, terzo posto per Jean Pierre Vallet e buona prova di Daniele Younes Tarchia. A Perugia, alla Ciliegissima su strada, vittoria assoluta di Nicolò Bandini. A Casola di Lunigiana, nel Trofeo San Pellegrino, terzo posto assoluto di Nicola Vanni, vittoria di categoria di Lorenzo Checcacci, Michelangelo Fanani, Fabrizio Santi, Luciano Bianchi e Flavia Cristianini; secondo posto di categoria per Nicola Cappelli e Gino Cappelli; terzo posto di Roberto Tognari. Infine bravi anche Paolo Cogilli, Maurizio Folegnani, Paola Stefani e Giovanni Marra. Alla Stranotturna di Fivizzano, vittoria di categoria per Roberto Tognari, Michelangelo Fanani, Luciano Bianchi, Fabrizio Santi e Rosa Ana Giraldez Sequeiros; secondo posto di categoria per Gino Cappelli, terzo posto di Davide Pruno e buone prove per Simone Carlini e Maurizio Folegnani. A Palermo, al Giro di Castelbuono, si sono messi in evidenza Lorenzo Brunier, quinto assoluto e Alessio Terrasi. A Montale di Pistoia, al memorial a staffetta "Corri con Alessio" vittoria di categoria tra gli Argento per Patrizia Fera e Maricica Lucaci; secondo posto di categoria mista per Saverio Messina ed Elena Genemisi, secondo posto tra le Veterane per Flavia Cristianini e Barbara Casaioli, terzo posto tra i Veterani per Nicola Matteucci e Giorgio Davini.

Positive anche le prestazioni delle altre staffette, Simona Carradossi - Giada Abbattantuono, quarto posto assoluto, Roberto Ria - Andrea Castelli, Federico Gonfiantini - Gianfranco Ciccone, Manuel Tilocca - Maurizio Pierotti, Elia Fazzini – Davide Silvestri, Francesco Frediani - Marco Osimanti, Paolo Cogilli - Lorenzo Checcacci e Andrea Pardini -Marco Benvenuti. A Massa, alla classica "Attraverso le Mura" vittoria di categoria per Marco Sagramoni e Marco Osimanti, secondo posto di Maurizio Pierotti, terzo di Giovanni Balloni e bravo anche Enzo Russo.