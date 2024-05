Golf, Pieroni vince nella classifica Lordo. Ecco tutti gli altri classificati nelle varie categorie

Al Golf Club Garfagnana si è disputato il trofeo "Santo Stefano in tour", gara con in palio per i premiati delle varie categorie l’accesso alla finale nazionale del 19 ottobre al Santo Stefano Golf e Country Club di Campagnola di Reggio Emilia. Nella classifica Lordo ha vinto Federico Pieroni (nella foto) che grazie all’ottimo score di 34 punti (+2) si è imposto di ben quattro lunghezze su Daniele Biagioni, secondo con 30 colpi (+6).

Biagioni si è consolato imponendosi nella Prima Categoria netto con l’eccezionale risultato di 38 punti (-2), secondo classificato Emanuel Valori con 36 punti (par) a soli due punti dalla prima posizione. In Seconda Categoria netto successo di Fabio Romei con il risultato di 34 punti (+2), punteggio questo che relega in seconda posizione Andrea Angelini fermo a quota 32 punti (+4). In Terza Categoria netto Ghislano Giannoni con il buon punteggio di 35 punti (+1) supera il secondo classificato Daniele Fasano che ha invece conseguito uno score da 34 punti (+2).

Vittoria tra i senior di Alessandro Berti con 35 punti (+1), mentre Diana Sbrenna con 29 punti (+7) si è aggiudicata il premio Lady. Il presidente Lombardi dà ora appuntamento per la quarta prova del campionato sociale 2024, trofeo Radical Brewery, birrificio artigianale agricolo di Lucca.

Dino Magistrelli