Golf Club Garfagnana, prosegue il campionato. Antonio Casaroli si impone nella prima categoria

Al Golf Club Garfagnana è stata disputata l’ottava prova del campionato sociale 2024 sponsorizzata da "Dimore Toscane", agenzia immobiliare specializzata per una clientela internazionale. Nella Prima Categoria netto si è imposto Antonio Casaroli grazie all’eccellente punteggio di 51 colpi (-3) che gli ha consentito di mantenere a distanza, anche se di un solo Daniele Biagioni secondo classificato con 52 colpi (-2), terzo classificato Moreno Dini con 53 colpi (-1). Nella classifica Lordo vittoria con l’ottimo risultato di 57 colpi (+3) Federico Pieroni, due colpi in meno del secondo classificato Moreno Dini. La Seconda Categoria netto è stata dominata da Roberto Orsi che con l’eccezionale punteggio di 52 colpi (-2) ha oscurato la concorrenza. Infatti la seconda classificata Diana Sbrenna è stata distanziata di ben 4 colpi con uno score di 56 colpi (+2). Terzo classificato Rodolfo Lombardi con 57 colpi (+3).

Ha vinto la classifica senior Fabio Romei con 56 colpi (+2), mentre si è portato a casa il nearest to the pin Emanuel Valori con la distanza di 3,58 metri dalla bandiera alla buca 15. Il presidente Rodolfo Lombardi ha dato appuntamento per la nona prova del campionato sociale 2024, trofeo "Friodis Italia".

Dino Magistrelli