Gli studi sulle stigmate di San Francesco

"Segni ch’a noi dan’ vita immortale. La rappresentazione delle stigmate di San Francesco nel Chiostro del Convento di Borgo a Mozzano" è il titolo della nuova interessante pubblicazione sul tema della rappresentazione Stigmate di San Francesco nella storia e soprattutto la peculiare iconografia scelta dal pittore seicentesco Domenico Manfredi da Camaiore per il chiostro del convento di Borgo a Mozzano. L’opuscolo risultante dagli studi verrà presentato domenica alle 16 nella Chiesa di San Francesco a Borgo a Mozzano.

Durante l’evento sarà possibile conoscere questo tema complesso e molto comune nell’arte di tutta Europa direttamente dalle voci di coloro che hanno redatto i saggi di approfondimento, curati ed editi dalla Misericordia di Borgo a Mozzano, nella persona del suo Governatore Gabriele. La pubblicazione e l’evento di presentazione sono stati patrocinati dal Gruppo FaI della Media Valle. La giornata di studi verrà moderata da Agnese Benedetti e vedrà l’intervento di fra Livio Crisci, ministro Provinciale dei Frati minori per la Provincia Toscana di San Francesco Stimmatizzato che introdurrà l’argomento per poi proseguire con fra Mario Panconi, storico dell’arte e bibliotecario ed archivista della Provincia Toscana di San Francesco Stigmatizzato, nonché curatore dello studio sui modelli iconografici delle stigmate e dalla stigmatizzazione dal tardo Medioevo in avanti. Chiuderà Dottoressa Fra Fortunato Iozzelli, docente di storia della Chiesa, codicologia ed esegesi biblica medievale presso la Pontificia Università Antonianum di Roma.

Marco Nicoli