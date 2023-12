Gli interventi in corso d’opera e già eseguiti

Vediamo adesso i principali interventi. Regimazione idraulica Del Rio Leccio con adeguamento sezione e consolidamenti spondali in località Lappato 450.000 euro (Capannori); consolidamento sponde Rio Leccio nel tratto compreso tra la via Romana e la ferrovia 800.000 euro a Porcari, interventi di sistemazione idraulica del Rio Leccio per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, primo lotto – Sicurezza per tempo ritorno 30 anni – terzo stralcio fra Porcari e Capannori 5.376.587 euro; consolidamento delle arginature del Rio Leccio nel tratto fra il ponte della ferrovia e via Carlotti a Porcari 2.889.277 euro; ripristino dell’efficienza di alcuni tratti del reticolo di fondovalle confluenti in destra del Rio Freddana terzo lotto versanti Lucca 350.000 euro. E ancora, ripristino officiosità idraulica tratto del Serchio a Borgo a Mozzano e Coreglia 108.633 euro.