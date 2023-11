Gli imperdibili di oggi “Noi siamo leggenda“. Il teen drama della Rai

Per gli appassionati di cinema e serie tv, tra gli eventi imperdibili, alle 14.30, al cinema Astra, Lucky Red presenta “Il ragazzo e l’airone“, nuovo film del maestro dell’animazione Hayao Miyazaki. Al Teatro del Giglio, alle 16,30, Rai 2 e RaiPlay presentano l’anteprima del primo episodio di “Noi siamo leggenda“, teen drama a tinte fantasy per la regia di Carmine Elia, in onda da mercoledì 15 novembre in prima serata su Rai 2 e Rai Play. Con il regista gli attori Emanuele di Stefano, Giulio Pranno, Margherita Aresti, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Nicolas Maupas, Valentina Romani, Giulia Lin, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin. Infine, alle 20, sempre al cinema Astra, proiezione “fan screening“ di “Hunger Games - La ballata dell’usignolo e il serpente“, nuovo attesissimo film prequel della saga, nei cinema il 15 novembre con Notorious Pictures.

ll festival anche per l’ultimo giorno continua a presentare il meglio della produzione fumettistica e autoriale nazionale e internazionale. L’autore giapponese Keigo Shinzo realizzerà per il pubblico un’illustrazione ispirata all’opera che ha segnato il suo debutto in Italia, “Tokyo Alien Bros.“ e dialogherà con Dario Moccia, raccontando il suo lavoro (ore 10, Sala Tobino). Amélie Fléchais, Jonathan Garnier e Matt Dixon in “Immaginazione per tutti!“ si confronteranno attraverso illustrazioni e immaginari del mondo dell’infanzia (ore 10, Chiesa di San Giovanni). Alle 17 grande attesa per il concerto di Cristina d’Avena, spostato a oggi a causa del maltempo che ieri ha colpito la città.

Un trio di star del fumetto sarà al centro dell’incontro dedicato ai creatori di mondi Igort, Jim Lee, Naoki Urasawa (ore 11.30, Teatro del Giglio). Tra i big della giornata, anche Leo Ortolani che, affiancato dalla tarologa Lita Pirazzoli e Sara D’Imporzano, presenta i suoi Tarocchi (ore 14.30, Chiesa di San Giovanni). Nella giornata conclusiva, spazio anche a “Buon compleanno Julia!“: Giancarlo Berardi racconta l’annata di Julia, festeggiando i 25 anni di storie della criminologa di Garden City (ore 11.30, Chiesa di San Giovanni). E ancora, l’autrice francese Christelle Dabos dialogherà con Licia Troisi, regina del Fantasy italiana (ore 10.30, Auditorium del Suffragio).

Infine, Castagna, Recchioni e Baccalario racconteranno la comune passione per il cinema.