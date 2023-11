Gli immobili sono quelli della parte sud ovest

Gli immobili della Manifattura che saranno oggetto della manifestazione di interesse sono tutti quelli della parte sud ovest del complesso, due lungo via del Pallone (a tre piani fuori terra di 4.502 mq e quattro piani di 5.117mq), il terzo fra i due cortili interni (a quattro piani di 4267 mq), per un totale di circa 13.886 mq, in pratica tutta l’area salvo gli oltre 6000 metri che l’amministrazione Tambellini vendette a un privato per una cifra per molti irrisoria (1,45 milioni di euro) alla fine del 2021 e il cui reale proprietario è a tutt’oggi sconosciuto, come ha confermato il sindaco Pardini.

La manifestazione di interesse resterà aperta fino a fine gennaio per consentire a tutti i soggetti che vogliono proporre progetti, non solo di poter istruire delle proposte dettagliate ma anche, su richiesta, di poter effettuare sopralluoghi alla struttura. Alla chiusura della manifestazione di interesse l’amministrazione inizierà a analizzare e valutare le proposte e sceglierà quella che sarà valutata come migliore per il recupero del complesso che, come sappiamo, ha uno spiccato valore culturale e identitario per la città ed è sotto tutela del Ministero della cultura tramite un vincolo della Soprintendenza. Solo dopo l’amministrazione provvederà a fare proprio il progetto mettendolo a gara, come da legge, per identificare il soggetto attuatore e gestore.

R