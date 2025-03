"Gli aumenti della Geal? . Già con Pardini"

"Geal, aumenti al massimo già sotto la giunta Pardini. La destra lucchese lavori per la città invece di fare allarmismi infondati": lo sostiene in una nota Gabriele Olivati, capogruppo di minoranza della lista Lucca Futura. "Avevano tutto il tempo per prepararsi a gestire questo passaggio – spiega – invece, tutto ciò che sanno fare è chiedere di spostare la scadenza, inventarsi tradimenti dei lucchesi o parlare a caso di aumenti vertiginosi. Guarda caso chiedono la proroga fino al 2027, ovvero dopo le elezioni comunali, per evitare di confrontarsi con gli elettori su eventuali danni causati dalla loro incapacità". Olivati si chiede quali pesi e contrappesi ha intenzione di sviluppare Pardini per rendere Lucca centrale nella partita dell’acqua e quali percorsi vuole intraprendere con Gaia e con il resto del territorio d’ambito?

"Ancora più oltraggiosa – aggiunge – è la propaganda su presunti aumenti giganteschi che sarebbero causati dall’ingresso in Gaia. La verità è che Geal, per poter fare investimenti nel limitato tempo a disposizione prima della scadenza, ha dovuto aumentare la tariffa ai massimi. Come si può leggere nei rapporti dell’Autorità Idrica Toscana, Geal da alcuni anni aumenta costantemente le tariffe, del 6,2% annuo, ovvero il massimo annuale consentito dall’autorità di regolamentazione ARERA. Quindi le tariffe stanno già aumentando al massimo, già sotto la giunta Pardini".