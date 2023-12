Gli auguri di buon Natale di Stefano Accorsi da piazza Anfiteatro

Anche quest’anno l’attore Stefano Accorsi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook gli auguri di Buon Natale con un mini-videoclip girato in piazza Anfiteatro e un selfie in piazza Scalpellini. Accorsi è un abituale frequentatore di Lucca, visto che la famiglia della moglie Bianca Vitali, figlia di Aldo, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, è originaria della nostra città. Postando spesso foto e video con sfondo i più bei luoghi di Lucca, Accorsi non perde occasione di manifestare la propria ammirazione nei confronti della città. E anche questo è un ottimo veicolo di promozione turistica per Lucca.