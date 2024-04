’Gli assi viari sono necessari, comitati assurdi’

Assi viari, la parola all’Associazione Per Lucca e i suoi Paesi. “In queste ultime settimane, sui viali di circonvallazione si sono verificati vari piccoli incidenti che hanno coinvolto pedoni, automobili o motocicli. E’ possibile migliorare sul fronte della manutenzione delle nostre strade, dei controlli e della segnaletica.

Ma un grave fattore strutturale, che rende la circonvallazione una strada insicura – evidenzia Per Lucca e i suoi Paesi – è rappresentato dal fatto che una parte di essa funziona ancora come tangenziale impropria con autoarticolati e altri mezzi che attraversano il centro di una città storica come la nostra solo per raggiungere i caselli autostradali. Il veder passare grossi camion a poche decine di metri da un monumento di grande importanza come le Mura ci sembra un esempio di inciviltà e degrado, così come vedere anziani e bambini che impegnano strade frequentate da quei mezzi pesanti“.

“L’unico modo per rendere più sicuro e decente l’ambiente urbano è realizzare finalmente gli assi viari – sostiene l’associazione – unico mezzo per riportare la circonvallazione al suo naturale ruolo di strada urbana. Il Comune di Lucca dovrebbe anche ragionare sul fatto che con il solo asse Nord – Sud il problema non si risolve, in quanto, come tutti gli studi affermano, solo realizzando anche l’asse complanare, dal casello di Lucca Est a Mugnano, il sistema degli assi viari potrebbe adeguatamente funzionare. In questo quadro appare veramente assurda l’azione di certi comitati che si autodefiniscono “ambientalisti”, i quali altro non fanno che operare per mantenere in essere una situazione pericolosa per i cittadini e che rende l’ambiente urbano assai peggiore di quanto non dovrebbe essere“.