Gli assi nella manica della media “Carducci“

La scuola di primo grado Carducci del centro storico in questi giorni di scelta e di iscrizioni aperte è visitabile dalle famiglie su appuntamento, per accedere ai locali e alle informazioni utili. La finestra temporale per iscriversi al nuovo corso di studi terminerà alle 20 del 10 febbraio, quindi ci sono ancora alcuni giorni utili. Per visitarla basta scrivere a [email protected] o [email protected].

Tra le opportunità per gli studenti c’è quella di fare sport in un impianto sportivo moderno, conseguire certificazioni linguistiche internazionali, partecipare a concorsi e rassegne musicali, mettersi alla prova in concorsi letterari, giochi matematici. Una lunga tradizione è quella dei corsi di strumento musicale che non di rado aprono a carriere dedicate.

In particolare le lezioni, che si svolgono in orario pomeridiano, sono per violino, violoncello, clarinetto e pianoforte. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione verifica, nell’ambito del colloquio pluridisciplinare, proprio anche la competenza musicale raggiunta sia per la pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia per la teoria.

L’iscrizione alla secondaria di primo grado viene effettuata tramite la compilazione di un modulo on line, per richiedere un aiuto nella compilazione basta rivolgersi alla segreteria dell’istituto.