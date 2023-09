“Gli animali di Francesca“ Apre oggi in San Cristoforo la mostra d’arte contemporanea

Cani, gatti, pappagalli ma anche giraffe, pinguini e molti altri animali esotici e domestici sono i protagonisti di "Gli animali di Francesca", la mostra di pittura che animerà la Chiesa di San Cristoforo da oggi fino domenica 17 settembre, rientrando nel fitto calendario del Settembre Lucchese e della settimana della Santa Croce. Oltre 20 tele, che rivelano la passione per la pittura e l’amore per gli animali dell’artista, Francesca Bettaccini, diffondendo un messaggio di salvaguardia della fauna.

Un’esposizione che rientra nell’operato artistico dell’UCAI, un’associazione cattolica di artisti italiani attiva nell’esposizione di opere di pittura, fotografia e scultura, combinando il binomio arte e fede, e di cui Bettaccini è presidente nella sezione di Lucca. La mostra è a scopo benefico, infatti l’amore e la salvaguardia degli animali non rimangono solo dei principi rappresentati sulle tele presenti: il devoluto dalla vendita delle opere va in beneficenza in sostegno della Lipu Cruma di Livorno, un’associazione che è sempre in prima linea per soccorrere uccelli e mammiferi autoctoni che sono vittime della mano dell’uomo. L’iniziativa è stata presentata ieri dalla stessa Francesca Bettaccini, pittrice autrice della mostra e presidente UCAI Lucca, Renato Ceccherelli, direttore sanitario della Lipu di Livorno, Massimiliano Giusti, titolare di "Animali Giusti" a Marlia e Massimo Balzi, presidente Circolo Culturale Filippo Mazzei. L’impegno nella salvaguardia e tutela degli animali viene messo in atto ogni giorno dall’artista e dalla famiglia. La famiglia Giusti Bettaccini è infatti titolare di "Animali Giusti", un’importante attività economica legata al mondo degli animali esotici riconosciuta in tutto il territorio.

"La mia mostra nasce dal rapporto e dal contatto quotidiano ho con gli animali - commenta Bettaccini - Da ormai 20 anni li vivo ogni giorno, me ne prendo cura e così ho scelto di combinare le mie passioni, la pittura e gli animali, rappresentando nelle mie tele la loro anima". Oggi alle 17.30 si terrà l’inaugurazione dell’esposizione, alla presenza dei rappresentanti istituzionali. La mostra, a ingresso libero, resterà aperta tutti i giorni, fino a domenica 17 settembre, dalle 11 alle 13 e dalle 17.30 alle 22.

Giulia Alberigi