Gli aiuti alle zone colpite dall’alluvione

Da alcuni giorni i volontari del Corpo antincendio volontario (Cav) di Pieve Fosciana, presieduto da Amerino Pieroni, sono all’opera nella zona di Marradi, in provincia di Firenze, anch’essa colpita dalle forti precipitazioni e da frane, come la vicina Romagna. I volontari sono partiti con un camion su cui erano stati caricati una minipala, un miniescavatore e alcune idrovore. Sul posto i sono collegati con altri gruppi dell’Anpas regionale, con il coordinamento delle autorità locali. Altri quattro giovani di Sillano, in modo autonomo e con un proprio mezzo, hanno operato, invece, in Romagna sotto le indicazioni della Protezione civile locale. Un’ esperienza significativa che dovrebbero riproporre insieme ad altri paesani.