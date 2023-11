Gli “adolescenti 3mendi“. Il dibattito con gli esperti

Molto partecipata l’iniziativa che si è aperta la scorsa settimana a Ghivizzano, all’interno dei ristorante tipico "Eat Valley", denominata "Adolescenti 3mendi" e organizzata dal "Rotary Antiche Valli del Serchio". Tematica di fondo analizzata e sviluppata è stata l’adolescenza con le tante corde toccate da questa particolare fase dell’età evolutiva umana. Diversi gli esperti chiamati a sollecitare il dibattito e a rispondere alle tante domande poste dal nutrito pubblico composto da tanti giovani, 18 i ragazzi in età pre-adolescenziale e adolescenziale, con le loro famiglie e amici. Tra gli esperti che sono intervenuti nel consesso, il dott. Alfiero Arena, psichiatra del Centro SerD di Gallicano, la dott.ssa Alessia Bertocchini, medico chirurgo e Giulia Verdigi, psicologa e psicoterapeuta.

Ognuno di loro, con le singole competenze, ha trattato i temi cruciali legati ai rapporti con la famiglia, la società, oltre che con le dipendenze e con i contatti amicali e scolastici. L’opportunità di interagire con esperti del settore in un contesto sano e costruttivo, ha favorito una discussione dalle tante sfaccettature, portando una maggiore consapevolezza sulla complessità delle relazioni sociali e digitali.

La dott.ssa Alessia Bertocchini ha delineato le tre fasce d’età degli adolescenti, esplorando le ragioni per cui i ragazzi sentono la necessità di differenziarsi, fino ad arrivare alla trasgressione. Ha poi approfondito le influenze legate alla crescita cerebrale e al condizionamento sociale. Il dott. Arena ha presentato dati significativi sulle varie dipendenze, dalle sostanze tradizionali, come il fumo, l’alcol e le droghe, con le nuove sfide legate al gioco e alle tecnologie. Ha evidenziato, inoltre, come queste influenze impattino sulla vita degli adolescenti, spingendoli a comportamenti a rischio già in così giovane età. La dott.ssa Verdigi ha invece enfatizzato il rapporto cruciale tra genitori e figli. Non ha poi mancato di suggerire l’ascolto attivo e costante delle sensazioni e delle emozioni dei figli, per instaurare con loro un dialogo costruttivo. In conclusione di incontro, un minuto di rumore è stato dedicato a Giulia Cecchettin, la ventiduenne veneta vittima di femminicidio per mano dell’ex fidanzato.

Fio. Co.