"Giù le mani dall’istituto comprensivo"

"Ci opporremo fino all’ultimo! Il ridimensionamento scolastico voluto dal Governo, non colpisce solamente un Comune montano come il nostro, tra l’altro collocato in una area interna, ma mina l’intera comunità culturale e sociale e il suo mantenimento contro uno spopolamento progressivo". Lo dice il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti. "A fronte di un risparmio minimo – aggiunge – sarà fatto un danno enorme ai cittadini: diminuiranno le ore di potenziamento e di assistenza ai disabili in classe e inoltre andremo a perdere quella catena di trasmissione tra Comune e Istituto Comprensivo, una viva sinergia che in questi nove anni ha portato alla realizzazione dei tanti progetti e al potenziamento della qualità dell’istruzione".