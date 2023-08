Giù i bicchieri a Lucca: dalle 2 stop agli alcolici per tutti

Si ricordano le restrizioni per la vendita e la somministrazione di alcolici durante la Notte Bianca. Con un’ordinanza del sindaco è disposto il divieto di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, dalle 18 di domani alle 6 di domenica di alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi quali metallo eo vetro, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente agli alimenti, agli esercizi commerciali ubicati in centro ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, ad esclusione dei punti vendita della grande distribuzione dove è vietata, nelle medesime fasce, solo la vendita in contenitori di vetro o metallo. Vietato portare dalle 21 alle 6 recipienti e contenitori rigidi in vetro eo metallo nell’area del centro storico. Vietato vendere bevande alcoliche ed aventi contenuto alcolico anche inferiore al 21% del volume, dalle 2, agli esercizi commerciali ubicati nell’area del centro storico compresi gli eventuali venditori ambulanti autorizzati a sostare nella medesima zona.