Giro, ha vinto Lucca. Oltre 20mila per la grande festa ai super campioni

Lucca, 9 maggio 2024 – Una bella scossa adrenalinica per la nostra città, una festa di quelle vere. Giornata da incorniciare con Lucca vestita di rosa e tanta gente sulle strade. Le riprese dall’alto hanno colto tutta la bellezza della nostra città agghindata al meglio anche grazie alle rotonde floreali dedicate al “Giro“ e a Puccini. Al traguardo, vincitrice, maglia rosa ad honorem, alla fine c’è stata lei, Lucca. Anche perchè tutto è andato per il meglio, dalla comunicazione all’organizzazione lungo il percorso, ai giusti spazi per chi voleva poter condividere l’evento che dopo 39 anni ha riportato una tappa di arrivo della corsa nella nostra città. Nella zona del Campo Balilla ieri c’erano almeno 15mila persone, secondo i dati trasmessi dalla Questura, altri 5-6mila lungo il tragitto. Oltre 20mila, ma si tratta di una stima senz’altro al ribasso.

“Oggi è stata una giornata storica per Lucca – dichiara il sindaco Mario Pardini che ieri ha premiato il vincitore – il Giro d’Italia è tornato dopo 39 anni e ha portato nuovamente la città sotto i riflettori del mondo intero. Si dice forse troppo spesso “giornata storica”, a volte togliendo profondità e spessore a queste due parole, che insieme definiscono un’eredità, oggi reale e palpabile più che mai: Lucca in mondovisione, Lucca al centro del panorama sportivo nazionale ed internazionale, Lucca come arrivo di tappa della mitica Corsa Rosa, già indimenticabile anche per la partecipazione dei cittadini e delle attività locali all’evento, per l’empatia dimostrata verso una grande manifestazione che oggi - a Lucca - ha dimostrato ancora una volta di riuscire ad unire un popolo sotto il colore (rosa) dello sport“.

A indossare la maglia dedicata sono stati giovani, anziani, allegri improbabili fiocchi sono spuntati anche ai collari dei cani, il rosa ha “tinto“ a sopresa anche alcuni tir di passaggio a Lucca. La passione delle due ruote e dello sport dei campioni, contagia e unisce. In tanti ieri si sono presi un pomeriggio di pausa dal lavoro per “esserci“ con figli o nipoti. Tanti volti, mille sorrisi, foto a cascata. Questa quinta tappa del 107esimo Giro d’Italia rimarrà scolpita nella storia della città. “Voglio ringraziare lo staff di Rcs, le forze dell’ordine, gli uffici comunali e tutti coloro che hanno contribuito alle infinite emozioni di questo evento – sottolinea il primo cittadino – . Lucca è stata travolta dal Giro d’Italia, come si viene travolti da un abbraccio o da una canzone: un moto positivo la cui onda lunga porterà effetti balsamici per gli anni a venire e che rimarrà indelebile nella memoria di tutti“.