Giro di vite contro i monopattini. In un mese una multa ogni 5 giorni

Il Comando Polizia Municipale di Capannori ha già effettuato nove sanzioni nei confronti di conducenti di monopattini, dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, a metà dicembre. Una ogni 5 giorni in pratica. Per il momento le multe sono scattate per la mancanza del casco da parte del guidatore: adesso, infatti, è obbligatorio per tutti, prima lo era soltanto per i minorenni. Per la necessità di dotare questi veicoli di targhe, devono arrivare i decreti attuativi. Così come dovranno avere assicurazione e luci di segnalazione. "La normativa ha bisogno di un certo tempo per avere tutti gli strumenti a disposizione – ha commentato Debora Arrighi, comandante della Municipale capannorese – abbiamo comunque cominciato a monitorare i monopattini. Invece dobbiamo registrare una maggiore attenzione da parte degli utenti della strada sulla guida con telefono cellulare, tablet, smartphone ed altri dispositivi. Gli automobilisti stanno più attenti. Stiamo valutando con attenzione chi parcheggia negli spazi e negli stalli di sosta riservati ai disabili, abbiamo elevato alcune sanzioni, 330 euro per le autovetture, 165 per i motocicli".

Fin qui il Comandante. Il nuovo Codice della Strada ha introdotto sanzioni più severe per chi guida con il cellulare in mano. La multa varia da 250 a 1.400 euro e si accompagna alla decurtazione di 5 punti sulla patente, che salgono a 10 in caso di recidiva. Prevista pure la sospensione della patente da 15 giorni fino a 3 mesi. Utilizzare un telefono alla guida o altri dispositivi come tablet o cuffie sonore è vietato, salvo l’uso di auricolari o vivavoce.

Disciplinati anche i monopattini elettrici. Oltre al casco obbligatorio per tutti, dovranno avere la targa, adesiva e plastificata; non rimovibile. Anche quelli ad uso privato e per quelli pubblici, ad esempio messi a disposizione dai servizi di sharing, tuttavia per lo sviluppo della norma bisognerà attendere, come detto, i relativi decreti attuativi. In ogni caso, le multe si attesteranno tra i 100 e i 400 euro. Obbligatoria l’assicurazione, bisognerà dotarsi di una specifica polizza che possa coprire la responsabilità civile e i danni eventuali causati dall’utilizzo di questi mezzi. Il limite di velocità massimo è stato ridotto da 25 a 20 km/h, mentre rimane di 6 km/h nelle aree pedonali. Non sarà più permessa la circolazione contromano e non si potranno trasportare sul monopattino altre persone, (a volte ne sono state notate anche tre in pochi centimetri), o animali.

Massimo Stefanini