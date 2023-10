Precipita con l’auto nella scarpata e muore: lutto per Giovanni Michelini

Lucca, 9 ottobre 2023 – Una comunità in lutto e stretta intorno ai familiari, in particolare alle figlie e alle nipoti, quella del barghigiano per l’improvvisa scomparsa di Giovanni Michelini, 65 anni, vittima di un incidente stradale nella tarda serata di sabato, mentre stava percorrendo una stretta strada sterrata nella montagna del comune di Barga.

L’uomo, che viveva nella frazione di Filecchio, molto probabilmente colto da un malore, ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava precipitando per quasi 10 metri nella sottostante scarpata. Teatro della tragedia, la via montana di località Bassa del Saltello, in prossimità di Capo Corsonna, che l’uomo si presume stesse discendendo per fare ritorno alla propria abitazione dopo una giornata dedicata alla caccia.

L’allarme è stato dato attorno alle 20, grazie a un abitante del posto dedito alla pastorizia, che aveva notato l’auto in fondo al burrone.

Purtroppo, all’arrivo sul posto dell’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana, per l’uomo non c’era niente da fare e ai soccorritori è rimasto isolo l triste compito di certificarne il decesso. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco della sede distaccata di Orto Murato per il recupero della salma, vista la natura impervia del luogo dove era precipitata l’auto. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Fornaci di Barga.

La dinamica del sinistro e le condizioni nelle quali è stato trovato Giovanni Michelini hanno fatto ipotizzare quasi nell’immediatezza che si trattasse di un malore improvviso accusato mentre si trovava alla guida, anche se non è chiaro se questo sia la causa della morte o la tragedia sia invece imputabile alla successiva caduta nel burrone, dove l’auto si è ribaltata più volte. I familiari informano tutti coloro che intendessero dare l’ultimo saluto a Giovanni Michelini che la cara salma si trova esposta all’obitorio dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana, mentre le esequie si terranno domani alle 16 nella Pieve di Santa Maria a Loppia.