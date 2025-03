Giovani spacciatori finiscono in trappola con due etti di droga

I Carabinieri di Bagni di Lucca lunedì sera hanno arrestato, nel corso di un’operazione che ha poi coinvolto altri reparti della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, un 20enne e denunciato un suo coetaneo: entrambi stranieri ma regolari in Italia. Le operazioni sono scattate a seguito di uno dei tanti servizi di prevenzione, intensificati in Garfagnana e Mediavalle grazie ai recenti rinforzi di personale destinati ai reparti della Compagnia.

Durante il controllo, la pattuglia ha notato il nervosismo dei due e alcuni movimenti sospetti per nascondere qualcosa che, dopo le perquisizione, è risultato un ingente quantitativo di hashish destinato allo spaccio. Uno di loro aveva infatti anche un bilancino di precisione e un coltello intriso di hashish. Alla fine i carabinieri hanno rinvenuto complessivamente quasi 200 grammi di hashish che sono stati sequestrati. Uno dei due giovani, che aveva il prevalente quantitativo di droga, è stato arrestato e portato in tribunale per la direttissima, mentre l’altro è stato denunciato in stato di libertà.